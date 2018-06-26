Москва, 26 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Компания MR Group, которая по итогам 2017 года вошла в Топ-3 крупнейших застройщиков Москвы, построит около парка «Зарядье» комплекс элитных апартаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы ЕГРЮЛ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

По данным агентства, комплекс зданий планируется возвести по адресу Славянская площадь, 2/5/4, стр. 5.

Согласно документам, весной 2018 г. представители MR Group через ООО «Централ Парк» приобрели 95% в ООО «ССР». Отмечается, что разрешение Мосгосстройнадзора на строительство жилого дома с подземным паркингом в пешей доступности от Кремля получила в июне текущего года именно эта компания.

Площадь участка, который находится в глубине квартала и принадлежит городу, составляет 0,13 га.

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