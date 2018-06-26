В Москве рядом с парком «Зарядье» построят элитные апартаменты
Москва, 26 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Компания MR Group, которая по итогам 2017 года вошла в Топ-3 крупнейших застройщиков Москвы, построит около парка «Зарядье» комплекс элитных апартаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы ЕГРЮЛ.
По данным агентства, комплекс зданий планируется возвести по адресу Славянская площадь, 2/5/4, стр. 5.
Согласно документам, весной 2018 г. представители MR Group через ООО «Централ Парк» приобрели 95% в ООО «ССР». Отмечается, что разрешение Мосгосстройнадзора на строительство жилого дома с подземным паркингом в пешей доступности от Кремля получила в июне текущего года именно эта компания.
Площадь участка, который находится в глубине квартала и принадлежит городу, составляет 0,13 га.
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