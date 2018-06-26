Оренбург, 26 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области участились случаи гибели детей на воде. С начала года (по состоянию на 25 июня) погибли шесть несовершеннолетних, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова.

Александр Дейнека. Мальчики, выбегающие из воды. 1930-1935

Согласно данным статистики, в регионе отмечено снижение общего числа происшествий на воде и утонувших. Вместе с тем, спасатели подчеркнули, что за шесть месяцев 2017 года не было ни одного факта гибели ребёнка.

С начала года на территории Оренбуржья в водоёмах произошло 15 происшествий с трагическим исходом. На них погибли 15 человек, в том числе шесть детей. За этот же период 2017 года зфиксировано 22 происшествия на воде с 21 погибшим, среди которых нет ни одного ребёнка.

Добавим, в регион после долгих холодов, наконец, пришло настоящее лето. По прогнозам синоптиков, в начале июля столбик термометра может подняться до 37 градусов по Цельсию выше ноля. При такой жаре дети, которые находятся сейчас на каникулах, рвутся поближе к воде. Спасатели и следственные органы просят родителей не отпускать детей одних на речки и озёра, а маленьких детей не оставлять без присмотра на своих подворьях, где установлены резервуары с водой.