Москва, 26 июня, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС провести мониторинг цен на авиабилеты для недопущения их необоснованного роста. Также поручено вести мониторинг цен на горючее.

(сс) gustavmelin0 Cамолет

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» жители Дальнего Востока пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на дорогие авиабилеты до Москвы и европейской части России. Президент пообещал решить проблему.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о нулевой ставке НДС на авиаперевозки по Дальнему Востоку.