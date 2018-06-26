Токио, 26 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Мировому сообществу, заинтересованному в решении «ядерной проблемы» КНДР, нужно достичь прогресса по данному вопросу. Об этом, как передает телеканал NHK, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По его словам, вопрос о том, кто именно возьмет на себя расходы на операцию по разоружению КНДР, пока не актуален.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2018 г. в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын в течение 45 минут общались наедине.

По итогам саммита лидеры двух государств подписали итоговое заявление.

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