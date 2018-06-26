Москва, 26 июня, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп с одной стороны обеспечивает стабильность Соединенных Штатов путем дестабилизации Европы, а с другой стороны, демонстрирует неблагополучную Европу как пример того, что будет с США, если отказаться от проводимой Трампом миграционной политики, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"Трамп играет дуплетом, он красавчик. С одной стороны, он уничтожает Европу… В Америке сложное положение, он признал, и сказал, что его задача сделать Америку великой. Как сделать прямо — не понятно. Но есть один способ — чтобы в других местах было хуже, чем в Америке, и это работает», — заявил куликов, добавив, что Трамп, одновременно с этим рассказывает американским «либероидам», если не придерживаться его миграционной политики, то будет также плохо, как в Европе.

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Напомним, что 21 июня в Будапеште состоялся саммит глав правительств стран Вышеградской группы и Австрии, который был посвящен сопротивлению политике максимального благоприятствования приему эмигрантов с Ближнего Востока рядом ключевых стран Центральной Европы вроде Германии и Франции. Польша, Чехия, Словакия и Венгрия в знак протеста отказались участвовать во внеочередном саммите ЕС по вопросам беженцев.

Президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter заявил, что решение Германии пустить к себе мигрантов стало ошибкой, поскольку они насильственно изменили её культуру.

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