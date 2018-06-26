Якутск, 26 июня, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Стоимость перелётов из Магадана и Хабаровска в Москву достигла рекордных отметок. Так, на Колыме стоимость среднего безбагажного билета варьируется от 56,7 до 72,2 тыс. рублей туда-обратно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты региона.

(сс) Gellinger Cамолет

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Средний круговой авиатариф в июне — августе по маршруту Магадан — Москва побил рекорд, достигнув 111,2 тыс. рублей: почти все рейсы — бизнес-класс. Цены билетов в столицу и обратно варьируются от 84 до 149 тыс. рублей.

Рекордных отметок также достигла стоимость перелёта Магадан — Хабаровск — Магадан. За авиапутешествие по этому маршруту придётся заплатить в среднем 50,3 тыс. рублей, если лететь рейсом авиакомпании «Аврора», цены на билеты у которой вариьируются от 43,7 до 57,9 тыс. рублей. У «Ираэро» билеты в дальневосточную столицу с Колымы и обратно стоят 38,6−57,9 тыс.руб.

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«Такие цены говорят о том, что семи рейсов «Авроры» на А-319 и 2 рейсов «Ираэро» на «Суперджете» на всех желающих не хватает», — сделали вывод в общественной палате Магаданской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область и Якутия не перестают удивлять ценами на летние авиаперелёты в Москву. Цена билета в столицу России на Колыме начинается от 47 тыс. рублей, в Якутии — от 25 тыс., при этом эти варианты относительно дешевые и только для терпеливых: провести в пути придётся сутки-двое.

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