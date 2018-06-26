Москва, 26 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Бенисио Дель Торо признался журналистам в том, что он не понимает, что такое быть мастером перевоплощения по Станиславскому. Интервью с актёром 26 июня опубликовали «Известия».

Бенисио Дель Торо

При этом Дель Торо пояснил, что он «не шибко образованный человек» и не знает, что означает быть мастером в искусстве перевоплощения. Ему кажется, что для актёра это является чем-то естественным.

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Исполнитель роли Алехандро Гиллике в фильме «Убийца 2: Против всех» также признался в том, что ему не хотелось бы два раза играть умершего. Кроме этого, Бенисио Дель Торо рассказал — ему нравятся необычные сценарии и он никак не ожидал, что конец сценария второй части «Убийцы» окажется таким, какой он есть.

Напомним, фильм «Убийца 2: Против всех» выйдет на экраны российских кинотеатров 29 июня 2018 года. В картине также снялись Джош Бролин и Изабела Монер.