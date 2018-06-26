Москва, 26 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Росстат проанализировал динамику добычи нефтепродуктов и данные о взлетевших ценах на автомобильный бензин в мае 2018 года. Анализ свидетельствуют о том же, о чём говорили эксперты топливного рынка: существенный взлёт стоимости моторного топлива в России произошёл из-за снижения объемов добычи и переработки нефти и увеличения экспорта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Наиболее сильно напряжённость на внутреннем рынке почувствовали на себе 17 российских регионов (от 0,5% в Сахалинской области до 26,0% в Оренбургской области).

Рост цен на бензин, начавшийся с марта (на 3,6%) вследствие ослабления рубля и роста мировых цен на нефть, стал более чем заметен в последующие месяцы. Если в апреле цена бензина взлетела вверх на 13,0%, то в марте — уже на 18,7%!

«В мае 2018 года цены производителей на нефть сырую выросли на 11,8% (с начала года — на 11,4%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом — на 0,3% (с начала года — на 4,3%)», — отмечают статистики.

Перекос на внешнем и оптовом топливных рынках не мог сказаться и на рознице. Повышение потребительских цен на бензин произошло в 19 субъектах России. Больше всего цены на него выросли в Дагестане — на 10,2%, Ивановской области — на 9,8%, Брянской области — на 9,7%.

Так, если в Северо-Кавказском федеральном округе средняя цена топлива составляла 43,38 рублей, то в республике бензин марки Аи-92 продавался по цене 43,18 рублей за литр, Аи-95 — 45,15 за литр, Аи-98 стоил 48,40, а дизельное топливо 40,28 рублей за литр.

Читайте также: В Чечне отмечен самый большой рост цен на бензин

При средней цене бензина в Центральном федеральном округе в 42,95 рублей за литр, в Ивановской области Аи-92 стоил 41,67 рублей, Аи-95 — 43,57 рублей, Аи-98 — 46,86 рублей и дизельное топливо — 43,88 рублей. В Брянской области бензин самой распространённой марки стоил 41,73 рублей, Аи-95 — 44,32 рублей за литр, Аи-98 — 48,24, дизтопливо — 43,54 рублей за литр.

В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подорожал на 5,1% (Аи-92 — 41,14 рублей за литр, Аи-95 — 44,60 за литр, Аи-98 — 50,19, дизтопливо — 42,91 рублей за литр). В Санкт-Петербурге — на 5,6% (Аи-92 — 41,11 рублей за литр, Аи-95 — 44,49 за литр, Аи-98 — 49,86, дизтопливо — 44,33 рублей за литр).

Читайте также: Причины роста цен на бензин общеизвестны, но проблема не решается

Но и это ещё не предел. Даже после того, как российское правительство в обмен на обещание руководителей нефтяных компаний сдерживать розничные цены на АЗС приняло решение немного понизить акцизы на топливо, бензиновый ажиотаж продолжился.

Судя по данным Российского топливного союза за 21 июня 2018 года, на АЗС в Москве бензин марки Аи-92 продавали уже по цене 43,09 (Роснефть), а дизтопливо по цене 44,72 рубля за литр (подорожание на 1,5 рубля). Примерно та же динамика роста цен сохранилась и в других регионах.

Читайте также: Золотой литр: данные по мелкооптовым и розничным ценам на бензин в России

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что что сложившаяся ситуация — «результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», заявлял в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин.

Но вместо того, чтобы начать действовать, один регулятор (ФАС РФ) стал заявлять, что рынок стабилизировался, другой (Минтопэнерго) и вовсе предлагает взаимоисключающие друг друга инструменты государственного регулирования топливного рынка.

Читайте также: «Бензиновый протест»: в регионах требуют исправить «скачок» цен

Каким будет новый налоговый маневр, так до конца и не понятно, но эксперты топливного рынка полагают, что пока не будет принят комплекс мер, включая обязательное сокращение экспорта российской нефти и насыщение внутреннего топливного рынка достаточным объемом нефтепродуктов, цены на бензин в России будут только расти.

Читайте также: Правительство РФ одобрило налоговый маневр по борьбе с ростом цен на бензин