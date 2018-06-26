Москва, 26 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Подавляющее большинство российских компаний (75%) ближайшем будущем не планирует нанимать новых сотрудников. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Эдвард Мунк. Рабочие на ути домой. 1915

Лишь 16% компаний планируют увеличивать количество сотрудников. 7% планируют его снизить. Стоит отметить, что размер компании не влияет на желание расширять штат сотрудников: доля компаний примерно одинакова для предприятий микро, малого и среднего бизнеса.

Принять новых сотрудников на работу чаще готовы «молодые» компании (21%), основанные после 2001 года. Компании, основанные с 1991 по 2000 год, реже планируют расширять штат сотрудников (7%).

Опрос представителей российских предприятий проведен во втором квартале 2018 г. Опрошены 500 руководящих сотрудников предприятий в федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в целом довольны местом работы 21% жителей России. Рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым готовы лишь 17% работников. При этом более половины работающих граждан (53%) не удовлетворены своей работой и работодателем.

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