Екатеринбург, 26 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Свердловской области проигрыш российской сборной футболистам из Уругвая не вызвал какого-либо большого разочарования. В основном граждане и не ожидали от российских футболистов победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чемпионат мира по футболу 2018. Уругвай, Россия

Прошедший в Самаре матч Россия — Уругвай активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Проигравшим футболистам досталось по полной программе. Некоторые ожидания от игры у уральцев всё же были. Вдохновились они успехом против слабых команд Египта и Саудовской Аравии. Но встреча с сильным соперником обрушила все надежды. После сухого проигрыша (счёт 3:0) восторги по поводу нашей сборной поутихли. И Стас (тренер сборной России Станислав Черчесов — ИА REGNUM ) уже не космос…

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook отмечает: ожидания от нашей сборной были завышены. По его мнению, футболисты сделали всё, что умеют и как умеют, играли по своим способностям и возможностям и не заслуживают потока негатива в свой адрес.

«70-я в рейтинге ФИФА команда играет с 14-й — результат угадать нетрудно. Все остальное — завышенные ожидания», — считает депутат.

Впрочем, некоторые граждане полагают, что в этой игре российские футболисты сознательно не стали выкладываться по полной программе, чтобы сберечь себя для последующих, более важных матчей. Но это слабая отмазка для сборной, считают другие. И далеко не все верят в то, что сборная России пройдёт дальше 1/8 чемпионата.

«Уругвай спустил с небес на землю», — печально шутят уральцы.

Соперник сборной России в 1/8 финала известен. Им станет сборная Испании. Представители этой команды ожидают не самый простой матч. Кто победит, станет известно уже 1 июля. Встреча двух команд пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

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