Москва, 26 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В настоящее время у граждан РФ на оплату кредитов уходит 35% доходов. Это самый минимальный показатель за последние три года. Так, в 2017 году платежи в банки «съедали» 38% доходов, а в 2016 году эта цифра была и того больше — 40%. Такие сведения приводит Объединенное кредитное бюро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По мнению экспертов, главный вклад в снижение долгового бремени внесло списание безнадежных долгов и снижение ставок, пишет газета «Известия». Кроме того, этому способствовал и рост реальных денежных доходов населения (по данным Росстата, с начала 2018 года на 2,5%).

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Половине жителей России помогают выплатить кредиты друзья и родственники

Вырос при этом и средний платёж по кредиту (до 14,06 тыс. рублей или на 2,2% за два года), и количество кредитов в расчёте на одного заемщика (с 1,69 до 1,75).

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года общий объём задолженности жителей России увеличился на 5% — до 4 трлн рублей. При этом почти половину — 45% или 1,8 трлн рублей — составили долги по кредитам. Добавим, что, по данным Центробанка, общая задолженность граждан России на сегодня составляет 12,76 трлн рублей, из них 818,56 млрд рублей — просроченная задолженность.