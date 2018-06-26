Вашингтон, 26 июня, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Чтобы выразить суть стратегической позиции США и их союзников в отношении Китая в Азии сегодня в одном предложении, можно было бы сказать, что Вашингтон стремится к сдерживанию КНР от применения силы в таких ситуациях, как Тайвань, с помощью угрозы масштабного военного ответа. Актуален тем не менее вопрос, действительно ли для сдерживания Пекина достаточно принимаемых США мер, пишет Хью Уайт в статье для австралийского издания The Strategist.

Солдаты НАТО

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Для ответа на этот вопрос стоит обратиться к Европе, где в 2016 году после «аннексии» Крыма Россией и ее «вторжения на территорию» Украины в НАТО опасались, что следующим будет ряд государств-членов блока — страны Прибалтики и Польша. Ответом альянса стало размещение на территории этих приграничных с Россией стран многонациональных боевых формирований. Такое «повышенное передовое присутствие» (ППП) состоит из четырех группировок численностью с батальон, размещенных в каждой из стран Прибалтики и в Польше. Их составили военнослужащие из 20 различных стран НАТО.

В НАТО со всей серьезностью относятся к ППП, поскольку считают, что эти подразделения демонстрируют решимость альянса противостоять военным образом любому военному шагу России против этих членов блока. В НАТО уверены, что они являются эффективным инструментом сдерживания.

Безусловно, эти крошечные силы не смогут остановить или даже замедлять продвижение российских войск. И хотя в НАТО неохотно используют этот термин, они являются классическими силами прикрытия, удар по которым должен спровоцировать ответ более многочисленных войск. Если сделать так, что союзные войска будут вовлечены в схватку с силами РФ с самого начала вторжения, в таком случае полномасштабный ответ НАТО будет носить неизбежный характер. В альянсе уверены, что в Москве должны прийти к выводу о том, что при конфронтации с ней в стороне не останется ни один член альянса. Для этого в число этих подразделений и включены военнослужащие из различных стран.

Но так ли это, задается вопросом автор, который указывает на то, что из-за наличия сил прикрытия в Москве убеждены, что нападение на Латвию будет означать войну с НАТО. Легко предположить, что тот или иной член альянса не сможет избежать того, чтобы сделать вклад в полномасштабный военный ответ, после того как на его войска было совершено нападение с последующей гибелью. Как внутриполитическое, так и международное давление будет крайне велико.

Однако события могут пойти по совсем иному сценарию. Многое зависит от того, что будет происходить на поле битвы. Если бы батальон ППП оказался уничтожен, страны НАТО действительно бы оказались в ситуации, когда им нужно идти на эскалацию. Тем не менее, если бы Россия поступила по-умному, она могла бы окружить эти подразделения, не нанеся им значительного урона, впоследствии предложив им сдаться и позволив уйти домой «с поджатым хвостом».

Такое развитие событий не стоит считать маловероятным, если учесть, что одному батальону будет противостоять несколько дивизий. Возникает вопрос, в таких условиях отдадут ли правительства стран-членов НАТО приказ своим войскам бороться против превосходящих их сил противника или же смиренно примут предложение Москвы, а также насколько решительно они будут настроены пойти на эскалацию. Здесь и возникает проблема с подразделениями ППП: эти контингенты слишком малочисленны, чтобы гарантировать того рода сопротивление, которое бы убедило НАТО пойти на эскалацию.

Но есть и более значительная проблема: если батальон действительно вступит в серьезное противостояние с российскими войсками и понесет крупные потери, согласятся ли все члены альянса, что необходим крупный военный ответ и что они будет предпринимать?

Нет никаких сомнений в том, что российские силы могут быстро захватить одно из прибалтийских государств или значительную часть его территории, поэтому единственным значимым ответом НАТО станет крупная военная операция по их изгнанию. Такое предприятие было бы сопряжено с громадными издержками и потребовало бы начало сухопутных операций, каких не было в Европе со времен Второй мировой войны.

Для этого необходимо развернуть масштабные силы, которые нужно перебросить на большие расстояния, в том числе крупные американские соединения через Атлантику. Им потребуется защита. Российские воздушные силы должны быть нейтрализованы в ходе длительной кампании ударов по целям на территории России, на которые Москва обязательно ответит. Затем потребуется масштабная сухопутная кампания. При этом риск обмена ядерными ударами будет настоящим.

Насколько вероятно, что НАТО пойдет на такой шаг с учетом всех рисков и издержек для выдавливания российских войск, например, из Латвии? В этом и состоит ключевой вопрос, поскольку если что-то и сдержит Москву, то это будут не силы прикрытия ППП, но военная кампания, которая последует за ударом по силам прикрытия.

Таким образом, помимо сил прикрытия, НАТО нужно разработать и отработать план убедительной полномасштабной кампании для выдавливания российских сил из приграничных стран-членов НАТО. Если Москва не сможет увидеть, что у альянса имеется план подобной кампании, ее едва ли можно будет сдержать. Более вероятно, что она придет к выводу, что столкнувшись со свершившимся фактом российского вторжения страны североатлантического блока будут использовать жесткую риторику, но почти ничего не будут делать.

Более того, необходимо будет убедить Москву не только в том, что у НАТО такой план имеется, но и что члены организации готовы к его воплощению. Для этого потребуется четкий и ясный консенсус среди членов НАТО и их избирателей, что они будут готовы нести бремя и риски полномасштабной войны для спасения Латвии от российских войск.

Построить этот консенсус будет непросто. Недостаточно просто апеллировать к абстрактным принципам международного права или святости статьи 5 устава НАТО. Будет необходимо объяснить, почему безопасность других стран НАТО зависит от выдавливания российских войск из Латвии, а не от того, чтобы сдерживать армию России от продвижения дальше на запад и юг. Пока непонятно, каким образом можно выдвинуть этот аргумент.

Без этого силы ППП окажутся очень слабым сдерживающим фактором. Действительно есть риск, что они станут чем-то противоположным этому. Вместо того, чтобы продемонстрировать силу и решимость НАТО, они демонстрирует насколько сильно ослаб альянс, когда он был расширен на территории бывшего Советского Союза.

Если вернуться к вопросу Азии, выясняется, заключает автор, что многие с готовностью делают вывод, что США и их азиатские союзники могут сдержать Китай от нападения, например, на Тайвань. Тем не менее нет убедительного плана кампании, который бы продемонстрировал Пекину, что Вашингтон и его партнеры могут вмешаться или что они готовы понести издержки такой кампании, даже если бы у них и был план. Без них Китай не сталкивается с каким-либо значительным фактором сдерживания.