Томск, 26 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Томичи жалуются на неприятный запах, распространяющийся в городе. Первые жалобы начали поступать с вечера 25 июня.

В противогазе

«Дышать нечем, окна закрыли все», — цитируют 26 июня одного из горожан «Вести-Томск». По его словам, зловоние распространяется «от Фрунзе-Шевченко до Лебедева-Толстого».

Люди, обратившиеся к журналистам, рассказывают, что в Октябрьском районе Томска сильно пахнет навозом.

Несколько жалоб на неприятный запах горожане отправили в региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области. Сотрудники ведомства не исключают, что будут подготовлены жалобы в прокуратуру на проверку двух предприятий, о которых идёт речь в сообщениях горожан.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске в марте 2017 года горожане начали массово жаловаться не неприятный запах. В итоге ситуация переросла в экологический скандал. По факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами было возбуждено уголовное дело. Специалисты выяснили, что зловоние возникло из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого была превышена в 400 раз. Это вещество, являющееся добавкой к не имеющему запаха природному газу. Источник выбросов в Омске не найден до сих пор.

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