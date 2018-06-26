Оренбург, 26 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В Сорочинском городском округе в посёлке Гамалеевка-1 последний месяц работает детский дом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в государственном казенном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уже в августе детей распределят по другим детским домам.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Сейчас в детдоме девять детей, из которых трое — выпускники. После их поступления в средние специальные учебные заведения в детском доме остаётся шесть детей, самый младший из них учится в пятом классе.

Получить оперативно комментарий в министерстве образования по поводу ликвидации гамалеевского детского дома не удалось. В ведомстве отказались без письменного запроса отвечать даже на вопрос по поводу числа детей, находящихся в настоящее время в детских домах региона.

Между тем портал orenday.ru, приводит слова министра образования Вячеслава Лабузова о том, что закрытие организаций для детей — сирот связано с уменьшением числа воспитанников и обеспечением более комфортных условий для их проживания и развития. В гамалеевском доме детства отметили, что, действительно, есть тенденция уменьшения числа воспитанников, ребят на воспитание берут приёмные семьи.

По данным портала ural56.ru, за последние десять лет в регионе закрыли 11 детских домов. На 1 января 2017 года на территории области работало 10 образовательных организаций для детей-сирот, где воспитывались 613 детей.

В августе гамалеевский дом детства закроется. Постановление о ликвидации образовательного учреждения подписано губернатором. Сотрудники детдома признались, что в результате оптимизации им придётся идти в центр занятости населения и вставать на учёт как безработным. Что будет на месте детдома — неизвестно. Не исключено, что учреждение передадут на баланс Сорочинского городского округа.