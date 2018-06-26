Москва, 26 июня, 2018, 08:33 — ИА Регнум. С января по май 2018 года включительно жители России внесли 68,1 млрд рублей на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Оплата выставленных счетов выполнена на 90%, сообщает пресс-служба Минстроя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В общей сложности работы по капремонту с учетом завершения краткосрочных планов прошлых лет обошлись в более чем 250 млрд рублей. К 1 июня заключены договоры на капремонты на 158,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем за тот же период 2017 года.

Активнее всего платят взносы жители Калужской, Липецкой, Самарской, Саратовской и Омской областей, а также жители Сахалина и Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме прорабатывается инициатива по освобождению от взносов за капремонт героев социалистического труда. Такие льготы обойдутся федеральному бюджету в 1,6 млн рублей.

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