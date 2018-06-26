Париж, 26 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Визит каждого главы государства в Ватикан отвечает строгим правилам протокола, в том числе на уровне одежды, сообщает Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа римский Франциск

«Первые леди должны быть одеты в темное, часто черное», — говорит Оливье Боннель, журналист на Радио Ватикана. Только семь женщин в мире имеют право одеться в белое: это королевы католических стран.

Другой вопрос: знаменитая мантилья. Последняя французская леди, которая была принята в Ватикане, а именно Бернадетт Ширак, сопровождавшая своего мужа в 1996 году, была одета в черное и носила эту вуаль.

За более чем двадцать лет манеры изменились … В том числе в Ватикане. Более того, Жак Ширак в свое время был принят папой римским в ходе «государственного визита». Последним, кто воспользовался этим церемониалом, является президент Италии Джорджо Наполитано в 2013 году. Связано это с тем, что протокол слишком тяжелый, требует присутствия 183 послов, аккредитованных при Святом Престоле. Всего в Риме проживает 80 человек.

В результате, от государственного визита отказались. Прием Эммануэля и Брижит Макрон папой Франциском считается «частным визитом». Это, конечно, не означает, что французский президент не будет принят с почестями. Наоборот. Его лимузин ожидается в 10 часов 26 июня в Сен-Дамасе Апостольского дворца. Главу государства встретит епископ Георг Гаинсвейн, бывший секретарь Бенедикта XVI, который сегодня отвечает за правила приемов.

В сопровождении «джентльменов Его Святейшества» президент подходит к порогу частной библиотеки понтифика. В некоторых случаях сам папа идет навстречу своему собеседнику. Момент важен, потому что именно здесь собраны фотографы, отобранные Ватиканом.

«Папа римский Франциск не скрывает своего раздражения перед фотографами из-за строгости протокола, а также, иногда, от личностей гостей, которых он принимает», — отмечает Оливье Боннель.

Президент Франции Эммануэль Макрон и папа римский Франциск проведут закрытую получасовую беседу, после чего состоится встреча с дипломатами Ватикана: госсекретарем Пьетро Паролином и секретарем по связям с общественностью, министром иностранных дел Пол Ричард Галлахером. Затем пройдет традиционный обмен подарками.