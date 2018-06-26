Владивосток, 26 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Партия овощей и фруктов общим весом 24,5 тонны была возвращена в Китай из-за обнаруженного в абрикосах вредителя — персиковой плодожорки, сообщила 26 июня пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

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«Лабораторные исследования подтвердили, что заражению персиковой плодожоркой из общего объёма ввезенных фруктов подверглось 732 кг абрикосов», — говорится в сообщении.

Поставщику возвращена вся партия товара, которая включает не только абрикосы и персики, но также виноград, сливы, дыни, томаты, перец и другие продукты. По данным ведомства, вредитель способен уничтожать плоды изнутри, заполняя выеденные пространства вредными экскрементами.

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