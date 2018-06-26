Петропавловск-Камчатский, 26 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой мужчина призывает наказать проживающего в Камчатском крае художника за карикатуру на Николая II, заинтересовала сотрудников прокуратуры. Об этом сообщила старший помощник прокурора края Лариса Шунина в интервью ТАСС.

LunarSeaArt Перо

По ее словам, органами прокуратуры организована проверка на основании размещенной в сети информации.

Видеозапись, на которой мужчина обращается с призывом наказать изобразившего святого великомученика Николая II в богохульном образе карикатуриста, ранее была обнародована на портале YouTube.

Читайте также: Карикатуристы Charlie Hebdo высмеяли теракт в Париже

А также: Поклонская назвала отъезд обидевшего её карикатуриста «побегом без оглядки»