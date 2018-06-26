Вашингтон, 26 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не стали устанавливать временные рамки для осуществления договоренностей о денуклеаризации КНДР, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNN.

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«Я не намерен устанавливать временные ограничения, — заявил Помпео. — Пусть это будет два месяца, пусть шесть месяцев».

По его словам, Вашингтон стремится к скорейшему продвижению в данном вопросе, чтобы узнать, можно ли достичь того, о чем договорились глава Белого дома Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

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Однако Помпео добавил, что США «регулярно оценивают», в какой степени КНДР предпринимает усилия для продолжения диалога, а также выразил надежду, что прогресс будет продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон намерен составить конкретный перечень мероприятий, включающих денуклеаризацию КНДР, и план их выполнения. Вместе с тем США продлили санкции в отношении Северной Кореи, несмотря на успешные переговоры с Пхеньяном и готовность Ким Чен Ына следовать договоренностям.

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