Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области на судоходном участке реки Дон села на мель баржа «Маркиз». Об этом сообщает 26 июня пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

«Ростовская область, Азовский район, река Дон, район станицы Обуховская, посадка на мель баржи «Маркиз» в результате ошибки маневрирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 18 июня в акватории Финского залива сел на мель сухогруз Sormovskiy 3052, предварительная причина инцидента — сон на вахте управлявшего судном второго помощника капитана. На момент происшествия на борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.

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