Назначен новый председатель правительства Якутии
Якутск, 26 июня, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В правительстве Якутии новый руководитель. Его возглавил заместитель полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил врио главы республики Айсен Николаев.
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«И.о. председателя правительства Якутии назначен Владимир Солодов», — написал Николаев в соцсети Twitter.
https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1011449892907175936
Его предшественник, Евгений Чекин, занимавший этот пост с25 октября 2016 года, от должности освобождён.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководивший региональным правительством Евгений Чекин останется в Якутии. Республиканские СМИ прочат ему место в министерстве здравоохранения региона.