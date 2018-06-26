Якутск, 26 июня, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В правительстве Якутии новый руководитель. Его возглавил заместитель полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил врио главы республики Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

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«И.о. председателя правительства Якутии назначен Владимир Солодов», — написал Николаев в соцсети Twitter.

https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1011449892907175936

Его предшественник, Евгений Чекин, занимавший этот пост с25 октября 2016 года, от должности освобождён.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководивший региональным правительством Евгений Чекин останется в Якутии. Республиканские СМИ прочат ему место в министерстве здравоохранения региона.