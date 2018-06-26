Манила, 26 июня, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте Гарри Роке заявил, что глава государства имеет право высказывать свои взгляды на религию, сообщает 26 июня Al Jazeera.

Хендрик Гольциус. Грехопадение. 1616

Подобное заявление было сделано в ответ на критику, вызванную словами Дутерте о Боге. Филиппинский лидер нелицеприятно отозвался о христианской религии, подвергнув критике действия творца.

Напомним, 22 июня президент Филиппин Родриго Дутерте назвал христианского Бога «глупцом» и «сукиным сыном», так как он подверг первых людей — Адама и Еву — искушению.