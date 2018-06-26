Москва, 26 июня, 2018, 08:21 — ИА Регнум. На 18-м километре Московской кольцевой автодороги ограничено движение транспорта. На этом участке дороги опрокинулась фура, сообщает 26 июня НТВ.

Ru.torange.biz Пробка

Авария произошла в районе Капотни на внутренней стороне дороги. Пострадавших нет. На место ДТП вызвали спецтехнику, чтобы поднять упавший грузовик.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор протяженностью 4,6 км образовался на внутренней стороне автодороги от Белой Дачи до Бесединского путепровода. Водители могут задержаться на этом участке пути более чем на час.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 июня на 71-м км МКАД произошло крупное ДТП с участием фуры, трех автомобилей и мотоцикла. Пострадал мотоциклист.