Москва, 26 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Гражданам Российской Федерации, которые в ближайшее время планируют посетить Нигерию, следует обратить внимание на вспышку желтой лихорадки в этой африканской стране. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC).

AF.mil Больница. Нигерия

По данным ведомства, с сентября 2017 г. по начало июня 2018 г. в Нигерии было зарегистрировано 1903 случая, похожих на вышеуказанное заболевание. Отмечается, что образцы крови были взяты у больных в 1724 случаях, однако только в 108 пробах было обнаружено наличие вируса.

Желтая лихорадка — смертельно опасное вирусное заболевание, которое передается с укусами комаров. Инфекция распространена в странах с тропическим климатом.

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