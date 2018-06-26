Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Академия кинематографических искусств и наук США предложила стать её членами трём российских кинематографистам, об этом 25 июня сообщили «Известия».

Режиссер

Всего в свои ряды Академия пригласила 928 деятелей мирового кино, в их числе — оператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин и монтажёр Анна Масс. Члены академии отметили операторскую работу Михаила Кричмана, которую он провёл при создании лент «Левиафан» и «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева.

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Напомним, Олег Негин и Анна Масс также работали над созданием фильмов Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь». Кроме этого, Анна Масс известна зрителям по сценарию фильма «Елена» и «Тайна». Негин является одним из авторов сценария фильма «Изгнание» (2011).