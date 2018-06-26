Вашингтон, 26 июня, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Обеспокоенность в связи с «атаками на юго-западе Сирии» выразил в беседе с королём Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном президент США Дональд Трамп. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В сообщении говорится, что Трамп подтвердил намерение противостоять «злонамеренному влиянию Ирана» в Сирии и во всём ближневосточном регионе. Также американский лидер выразил обеспокоенность в связи с атаками сирийских проправительственных сил Сирии на юго-западе страны.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах с Дамаском боевиков, не примкнувших к террористам в юго-западных районах Сирии. Отряды боевиков готовы пойти на примирение. Что касается террористов, борьба с ними продолжается.

Вместе с тем Великобритания и США активно выражают свою озабоченность состоянием дел в этой части Сирии, заявил 25 июня в Совете Безопасности ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин.