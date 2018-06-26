Денвер, США, 26 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Очередной рекорд трассы Пайкс-Пик на одноименной горе в штате США Колорадо побил кроссовер Bentley Bentayga, машина оказалась быстрее всех в своём классе, об этом 25 июня сообщил портал Top Gear.

DeFacto Автомобиль Bentley Bentayga

Автомобилем управлял новозеландский гонщик Рис Миллен, ему удалось проехать трассу протяжённостью 19,9 км за 10 мин и 49,9 сек. Стоит отметить, что автомобиль был специально подготовлен для установления этого рекорда, в частности, он был оборудован каркасом безопасности, получил активную систему подавления кренов и доработанную пневматическую подвеску.

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Напомним, о том, что Bentley закончила подготовку кроссовера Bentayga для штурма горы Пайкс-Пик стало известно 18 июня 2018 года.