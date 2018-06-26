Саранск, 26 июня, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после матча с Португалией заявил, что в футболе не существует справедливости. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Carla Arenas Футбол

По словам Кейруша, если бы в футболе существовала хоть какая-то справедливость, то Иран выиграл бы матч у Португалии. Он отметил, что сборная Ирана провела матч против одной из лучших команд в мире дисциплинированно и контролировала то, что происходит на поле.

Напомним, сборные Ирана и Португалии сыграли вничью 1:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. В составе португальцев гол на счету Рикардо Куарежмы. У Ирана с пенальти отличился Карим Ансарифард. Кроме того, лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти.

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В 1/8 финала сборная Португалии, занявшая второе место в группе, встретится с командой Уругвая. А команда Ирана, оставившая о себе самое благоприятное впечатление, покидает турнир.

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