Москва, 26 июня, 2018, 07:38 — ИА Регнум. В Москве пациенты, имеющие льготы, могут получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней. Купить лекарства можно в тех столичных аптеках, где действуют льготы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Аптека

Приобрести льготные препараты могут пенсионеры, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения. Продление длительности приема лекарств удобно для тех, кто надолго уезжает из города, например, на летний период на дачу.

Стоит отметить, что решение о выдаче рецепта на длительный срок принимает только врач. Если пациенту нужно постоянное наблюдение, то рецепт выписывают на определенное время. Часть рецептов в настоящее время выписывается в электронном виде.

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Как сообщало, ИА REGNUM летом 2017 года в Москве было отпущено более 3,5 млн льготных рецептов.

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