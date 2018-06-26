Вилюйский район, Якутия, 26 июня, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В Якутии энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в Вилюйском районе. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе «Якутэнерго», без электроснабжения населённые пункты остались после отключения высоковольтной линии 110 кВ «Сунтар — Вилюйск», которое произошло утром 26 июня (в 2:17 мск).

Без света

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В целях оперативного восстановления электроснабжения потребителей, энергетики развернули работу резервного дизельного генератора на ДЭС «Вилюйск». Когда будет восстановлено энергоснабжение, не уточняется.

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Добавим, что, по данным Минэнерго РФ, в зону отключения попали почти 20 тыс. жителей. Мощность отключенных потребителей составила 2,5 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Якутии из-за аварии без света остались около 69 тысяч человек. В зону отключения попали бытовые потребители Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского и Нюрбинского районов.