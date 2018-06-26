Вашингтон, 26 июня, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Бывший пресс-секретарь белого дома Шон Спайсер будет участвовать в собственном телешоу, сообщает 26 июня Associated Press.

DonkeyHotey Карикатура на Шона Спайсера

Первый эпизод программы уже находится в работе он будет носить название «Найти общий язык с Шоном Спайсером». Подробностей относительно содержания передачи пока не приводятся.

Напомним, Шон Спайсер занял должность 30-го пресс-секретаря президента США 20 января 2017 года, однако 21 июля 2017 года вынужден был уйти в отставку в связи с мощной кампанией, направленной на дискредитацию администрации президента.