Набережные Челны, Татарстан, 26 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Муниципальный автоперевозчик из Набережных Челнов, с которого «Лизинговая компания КамАз» требует взыскать свыше 120 млн рублей по договорам лизинга на поставку автотранспортных средств, объявил тендер на техническое обслуживание и ремонт автобусов городского типа. Его начальная цена — 404 220 701 рубль. Победителя выберут на аукционе 13 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vario Solo Автобус «Нефаз-5299»

По данным ЕГРЮЛ, МУП был зарегистрирован 1 апреля 2014 года, его уставный капитал — 341 612 987,64 рубля. Директор — Рашид Шамсудинов, который также является руководителем идентичного по виду деятельности ООО «Электротранспорт» (деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам), также принадлежащего исполкому города.

В закупке МУП «Электротранспорт» уточняется, что контракт будет оплачен за счёт собственных средств.

«Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту», — отмечается в тендере и уточняется, что оплата будет производиться «исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной цены контракта».

Работы должны быть завершены до 20 июля 2020 года. Перечень содержит 193 автобуса НЕФАЗ 5299−40−51 и КАМАЗ-54 112А.

В базе данных Арбитражного суда Татарии имеется иск к данному предприятию, где истцом выступает АО «Лизинговая компания «КАМАЗ». Требование — взыскать задолженность по уплате лизинговых платежей и пени за просрочку оплаты лизинговых платежей в общей объёме свыше 120,8 млн рублей. Заседание по делу назначено на 11 июля 2018 года.