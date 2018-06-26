Владивосток, 26 июня, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Быть инвалидом в современной России — очень горькая участь. Особенно, если инвалид — ребенок. Особенно, если он живет на Дальнем Востоке. Проблемы с льготными или просто не очень дорогими авиабилетами, вообще — с транспортной доступностью доводят до иступления даже здоровых и полных сил дальневосточников. А родителям детей-инвалидов приходится сталкиваться с препятствиями, которые порой оказываются просто непреодолимыми, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инвалидное кресло

Читайте также: В Приморье сэкономили на детях — инвалидах: помощи ждут от благотворителей

«Нашему ребёнку-инвалиду положено лечение в профильном санатории в Минводах. Как и положено, Фонд социального страхования Приморского края приобрел для дочери-инвалида и сопровождающей её матери билеты на самолёт до места назначения через Москву в Минводы. Раньше для таких детей и сопровождающих их взрослых всегда приобретались только стыковочные билеты. Других даже не предлагали — об этом и речи не шло! Сейчас же приобрели билеты с пересадкой в Москве. В чем разница? Я объясню. Стыковочные билеты предполагают, что рейсы, на которых летят инвалид и его сопровождающий, состыкованы по времени. Учитывается время, необходимое на регистрацию, дорогу в другой аэропорт и прочие нюансы. А если билеты «пересадочные», то в случае, например, если самолёт Владивосток — Москва опоздал, задержался, неважно, по каким причинам, то билет на рейс Москва — Минводы просто пропадает. За него не возвращают даже деньги. И добираться с инвалидом придётся самостоятельно, за свой счёт! Сопровождение инвалидов в московских аэропортах организовано из рук вон плохо, проще говоря — почти никак. Что делать в такой ситуации — мы не знаем!» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM отец девочки-диабетика, руководитель АНО «Благое дело» Геннадий Антропов.

Читайте также: В Приморье детям-диабетикам помогут, но с условием

Сотрудники ФСС Приморского края приобрели билеты на пересадочный рейс Владивосток — Внуково (Москва, «Аэрофлот») — Минеральные Воды («Ютейр»). Давайте мысленно вместе с мамой, сопровождающей ребёнка-инвалида, проделаем путь, который (кто летал из ДФО в Москву, тот поймёт) мучителен даже для здорового человека. 8 часов в полёте даже сильного, молодого и здорового спортсмена заставляют чувствовать себя не в лучшей форме.

По прилёту во Внуково нужно получить багаж — это ожидание и стояние в очереди. Затем нужно с больным ребёнком заново пройти на регистрацию на следующий рейс, что практически невыполнимая задача.

Как уже говорилось, если первый самолёт задержится, билеты на второй самолёт пропадут. Просто пропадут.

Почему бы не приобретать билеты для таких семей исключительно на стыковочные рейсы? Ведь там в случае задержки рейса или опоздания авиакомпания предоставит и горячее питание, и ночлег в случае необходимости. Мама ребёнка-инвалида обратилась за разъяснениями в ФСС Приморья. Но ей там ничего вразумительного не ответили. Тогда женщина обратилась в компанию «Билетур», где ФСС приобретал такие билеты. И там ей объяснили, что ничего поделать нельзя — таковы правила. Ну, нельзя в XXI веке поменять билеты на стыковочный рейс потому, что какому-то чиновнику так удобнее жить. Из «Билетура» семью опять отправили в ФСС. Так и ходят по кругу по сей день. А время идёт, а лететь уже в августе.

«Со стороны ФСС Приморья мы видим ужасающее равнодушие к людям. Мы обратились в это ведомство с требованием поменять билеты на стыковочный. Поскольку длительное ожидание в аэропорту может привести к губительным последствиям для ребёнка. Я звоню туда постоянно. Но ответов никаких как не было, так и нет», — добавил Геннадий Антропов.

Читайте также: Борьба за права детей-диабетиков в Приморье: до Бога высоко, до царя далеко

К этому стоит добавить, что, если вдруг рейс, на котором полетят девочка-инвалид и её мама, опоздает, и билеты пропадут, бездарно потраченными окажутся бюджетные деньги.

При этом родители детей-инвалидов Приморья указывают на то, что региональный ФСС постоянно нарушает закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

«Компания «Билетур», в которой ФСС приобретает билеты, не является прямым поставщиком авиаперевозок. Это посредник, который, фактически, берёт за свою услугу плату. Это означает, что ФСС Приморья переплачивает за билеты — бюджетными деньгами! Контрольные органы могут квалифицировать это как неэффективное расходование бюджетных средств. Перевозчиком является «Аэрофлот» — естественный монополист. С ним ФСС мог заключить контракт в начале года. Но не сделал этого. А теперь детям-инвалидам и их сопровождающим отказывают в стыковочных билетах! Почему несчастные больные дети и их родители должны терпеть мучения и подвергать свою жизнь и здоровье риску из-за бездарной работы чиновников фонда и их равнодушия — непонятно», — сказал Геннадий Антропов.

Читайте также: «Властям Приморья законы Российской Федерации не указ»

Дозвониться до ФСС Приморского края в разгар рабочего дня удалось только в приёмную. Девушка-секретарь сообщила, что, несмотря на совещание, на месте всегда есть сотрудники, готовые ответить на любые вопросы. Однако ни по одному из многочисленных телефонов фонда так и не ответили. Но мы будем звонить. Потому, что безобразиями с билетами мучения инвалидов Приморья не исчерпываются. Как выяснилось, в регионе катастрофически не хватает инсулина — его выдают точечно, несмотря на многочисленные обещания краевого минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении нескольких лет родители детей-инвалидов Приморского края вынуждены ежедневно бороться за жизнь своих малышей. В регионе бесконечные перебои с поставками инсулина, тест-полосок и многого другого, необходимого и гарантированного федеральными законами.