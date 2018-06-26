Вашингтон, 26 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил руководство американской компании Harley-Davidson в предательстве национальных экономических интересов. Об этом Трамп написал 26 июня в своём Twitter.

Эмблема Harley-Davidson

«Удивлен тем, что Harley-Davidson станет первой компанией, выбросившей белый флаг. Несмотря на то, что я боролся за них, они не желают платить пошлины при продажах товара в Евросоюз, а ведь ЕС причинил нам экономический ущерб в $151 млрд. Признайтесь, Harley, пошлины — лишь оправдание? И наберитесь терпения», — написал американский президент.

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Напомним, накануне руководство компании, производящей знаменитые мотоциклы, заявило о принятом решении перенести производство продукции для ЕС за пределы США в связи с экономическими мерами Евросоюза, принятыми в ответ на аналогичный шаг Соединённых Штатов в отношении ряда товаров из ЕС.

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