Берлин, 26 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, которые, как планировалось, должны были ударить только по России, рикошетом бьют по Германии. Причём ФРГ достаётся больше, чем остальным странам Евросоюза. Так, потери страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Он уточнил, что каждый месяц от ограничительных мер Германия теряет €618 млн. «Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» — цитируют «Известия» слова парламентария.

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Также Фронмайер отметил, что всегда выступал против антироссийских санкций и буду продолжать это делать, потому что, по его мнению, санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам Германии. Напомним, крупный немецкий бизнес ранее уже неоднократно призывал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отменить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США и ЕС в отношении России (как физических лиц, так и крупных компаний) были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Санкции неоднократно продлевались. Накануне, 25 июня, в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские ограничительные меры, так как не видит никакого результата. По её словам, Россия не сделала ничего для смягчения отношений с Украиной, а также решения вопроса с Крымом.