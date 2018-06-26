Москва, 26 июня, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 25 июня снижением. После утреннего падения на 2% покупателям удалось отыграть около 50% потерь. Цена на Brent восстановилась с $73,52 до $75,02, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть

Участники рынка пытаются оценить, как решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей повлияет в будущем на спрос и предложение. Дополнительные риски им создают торговые войны США с Китаем и ЕС.

Цена несколько дней торгуется в диапазоне $74,40 — 75,80. К сегодняшнему дню он сузился до $73,30 — 75,80. Поджалась нижняя граница. Сужение диапазона указывает на готовящийся штурм покупателями верхней границы. Если попытка закрепиться выше $75,80 провалится, последует реверсивное движение цены к нижней границе диапазона.

Напомним, 25 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизились на 1,08%, до $74,73 за баррель, WTI — на 0,72%, до $68,08 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $71,09 за баррель.

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