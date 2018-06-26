Омск, 26 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. В Омске решили собрать книги для жителей деревни Тайчи Тевризского района, которые остались без библиотеки из-за пожара. Пункт приема книг организован в библиотеке им. А. С. Пушкина, сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

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Пожар в деревне Тайчи произошёл 21 июня. В результате полностью выгорело одноэтажное деревянное здание местного Дома культуры. В этом же помещении размещалась сельская библиотека. Книги спасти не удалось.

О сборе книг для жителей деревни объявила библиотека им. А. С. Пушкина. Необходимую литературу омичам предлагают присылать или привозить самостоятельно. Затем книги организованно передадут в деревню. Уточняется, что нужна и художественная, и детская, и учебная литература.

Также «посылку» сформирует и сама главная библиотека региона — из собственного резервного и обменного фонда.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в результате пожара в деревне Тайчи никто не пострадал. Местные власти сейчас решают, в каком помещении разместить сотрудников ДК. Также подсчитывается сумма ущерба.