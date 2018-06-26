Барнаул, 26 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. УФАС по Алтайскому краю изучает жалобы алтайских фермеров на одномоментное снижение уровня закупочных цен на сырое молоко в весенний период. Первые выводы уже сделаны. Сразу трое сборщиков молока, работающих на рынке в Усть-Калманском районе края, уличены в картельном сговоре. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ведомства Ирина Селиванова, речь идёт об АО «Барнаульский молочный комбинат», ИП Шаталов и ИП Жуков.

Altk.fas.gov.ru Заявление ФАС: факт ценового сговора скупщиков молока доказан в Усть-Калманском районе

В самом начале года у всех трёх закупщиков действовала цена в 17 рублей за литр, но уже с 1 февраля 2018 все трое одновременно снизили закупочную цену на рубль, с 16 февраля молоко и вовсе стали закупать по 15 рублей.

Несмотря на то, что представители компаний сговор не признали, заявив о сезонном колебании рынка, антимонопольщики пришли к выводу, что объективных причин вести «синхронную» ценовую политику не было.

«Каждый предприниматель при ведении бизнеса имеет собственную структуру затрат, которая не совпадает с затратами конкурентов. Кроме того, ИП работают с разными перерабатывающими предприятиями, а АО «Барнаульский молочный комбинат» приобретает молоко для собственных нужд, используя схемы закупа как напрямую у населения, так и через юридических лиц. Поэтому затраты на закуп сырья не могут быть одинаковыми», — заявлено на сайте в ФАС.

Комментируя ситуацию с нарушителями ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», руководитель УФАС по Алтайскому краю Степан Поспелов признал, что договоренность об единообразной ценовой политике и поддержание одинаковых закупочных цен серьёзно ограничивает конкуренцию на рынке в Усть-Калманском районе края и исключает для владельцев личных подсобных хозяйств возможность воспользоваться более выгодными условиями при сдаче молока.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года аналогичный заговор раскрыли в Татарии. На фоне кризиса в молочной отрасли, вызванного существенным спадом закупочных цен из-за массового завоза дешевого сухого молока из Белоруссии, цену на закуп молока там снизили не менее 10 компаний.