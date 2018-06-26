Вашингтон, 26 июня, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Членов экипажа легендарного корабля «Аполлон-11», высаживавшегося на Луну Базз Олдрин подал в суд на своих детей, сообщает 26 июня Al Arabia.

Gage Skidmore Базз Олдрин

Причиной подобного решения стало неправомерное использование кредитных карт, а также клевета в адрес известного астронавта: его дети заявили, что у него деменция.

Напомним, Базз Олдрин и Нил Армстронг стали первыми людьми высадившимися на спутнике Земли — Луне. Олдрин стал вторым человеком, совершившим это историческое событие, спустя 20 минут после Армстронга.