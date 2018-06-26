В Молдавии «убита демократия», в России дефицит пилотов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Война политическая: в Кишиневе выборы окончательно отменены;
- Бессрочная льгота: в ГД внесен законопроект об отмене НДС на авиаперевозки на Дальнем Востоке;
- Дефицит авиаторов: авиакомпаниям не хватает пилотов;
- Что праздновать: в России предлагают памятной датой принятия Крыма сделать 19 апреля;
- 0:3… ну и что? Сборная России проиграла Уругваю.
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