Казань, 26 июня, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Сразу две компании из Твери потребовали признать банкротом ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» из Казани, с которого до этого обанкроченный «Татфондбанк» потребовал взыскать почти 40 млн рублей задолженности. Банк должен был прокредитовать строительство завода, который заявлялся как уникальный для России, помимо ТФБ и самого ООО в реализации проекта было задействовано старейшее предприятие Татарии — АО «Нэфис Косметикс». Требование о банкротстве ООО, чей проект оценивался в 4,88 млрд рублей, было подано за небольшие долги — чуть более 1,5 млн рублей, но предприятие в середине июня 2018 года заявило о своей ликвидации, что и послужило катализатором к банкротным искам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ко дну

21 июня 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом ООО «Завод по производству синтетических моющих средств». Истцом выступила компания из Твери — ООО «Анкор», выставившая претензии на сумму 355 тыс. рублей. Иск к производству не принят, заявление до 23 июля 2018 года оставлено без движения.

22 июня 2018 года к этому же ООО и снова от компании из Твери (ЗАО «ТСК») поступил идентичный иск, но сумма претензий составила уже 1 218 218,92 рубля. Этот иск также пока не принят к производству.

В базе арбитражных судов к казанскому ООО есть ещё один иск, но с требованием взыскать задолженность по ранее выданному кредиту. Истцом выступает «Татфондбанк», признанный банкротом в апреле 2017 года, но за год до этого выдавший компании кредит на реализацию проекта по строительству завода. Планировалось, что на кредитные средства и вложения со стороны АО «Нэфис Косметикс» общим объёмом почти 5 млрд рублей будет построено здание завода в пять этажей на 9 тыс. кв. м, который будет работать по технологии «Shugi» компании HOSOKAWA MICRON. Последнее — это ведущий мировой производитель оборудования для производства и обработки порошковых материалов. Производственная мощность завода должна была составить 220 тыс. тонн ежегодно. Помимо этого, завод должен был обеспечить рабочими местами не менее 200 жителей республики. ТФБ успел выдать лишь часть кредитных средств под 15% годовых, всего 3,4 млрд рублей. По плану предприятие должны были сдать в строй в первом квартале 2017 года, но уже в декабре 2016 года у ТФБ начались проблемы, а в марте он лишился лицензии и не смог в дальнейшем участвовать в финансировании проекта. Банк не успел выдать проекту свыше 500 млн рублей, и стройка в срок закончена не была. Готовность на осень 2017 года была на уровне 70%. При этом по ранее выданным кредитам ООО ежемесячно выплачивало свыше 40 млн рублей, что также сказалось на финансовом состоянии компании.

В августе 2017 года гендиректор недостроенного завода и единственный его участник с апреля 2016 года Юрий Ляшенко во время брифинга сообщил, что «ведутся переговоры с рядом банков о предоставлении кредита на завершение строительства», но «основная сложность заключается в нежелании банков браться за уже начатый проект».

А 8 мая 2018 года конкурсный управляющий ТФБ обратился в суд с требованием взыскать с ООО 39 123 287,67 рубля. Иск до конца не рассмотрен, но в ходе судебных слушаний истец пытался наложить обеспечительные меры на ответчика в виде запрета на ликвидацию, что говорит о существенных проблемах у недостроенного завода.

«Доводы истца о необходимости принятия мер по обеспечению иска фактически сводятся к возможности наступления для истца неблагоприятных последствий и носят лишь предположительный характер. Доказательств осуществления деятельности, свидетельствующей о недобросовестном намерении ответчика уклониться от погашения спорной задолженности (в частности, отсутствие в достаточном количестве денежных средств и т. д.), и наличия реальной угрозы невозможности в будущем исполнить судебный акт, в частности, совершение ответчиком действий, направленных на ухудшение своего имущественного положения и ликвидацию юридического лица, истец не представил. Факт предъявления требований о взыскании 39 123 287 руб. 67 коп. задолженности, как полагает суд, не является доказательством и обоснованием необходимости принятия по иску истребуемой обеспечительной меры. Значительность заявленной к взысканию суммы для истца сама по себе также не может повлечь обеспечительных мер», — отметил суд и отклонил ходатайство об обеспечительных мерах.

Это определение суда ТФБ пытается оспорить.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано 23 ноября 2010 года, но с 15 июня 2018 года находится в стадии ликвидации. Уставный капитал компании — 50 010 000 рублей, основной вид деятельности — производство парфюмерных и косметических средств.