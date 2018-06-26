Кемерово, 26 июня, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Строительный, бытовой и даже крупногабаритный мусор, старая металлическая печь и отработанный автомобильный аккумулятор — всё, что в сосновом бору Кемерова копилось годами (возле русла реки Красная), в ходе акции «Чистый лес» убрали общественники. Подробности о работе «Зелёной дружины СГК» корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 июня, в отделе по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании.

СГК «Зелёная дружина СГК» на уборке соснового бора в Кемерове

«В сентябре 2017 года вместе с «Зелёной дружиной СГК» мы проводили уборку территории на этом же месте. Мусор здесь скапливался годами, убирать достаточно трудно», — пояснил член общественного совета по вопросам окружающей среды и экологической безопасности при администрации города Кемерово Денис Застрелов.

Он также отметил, что кемеровские общественники сотрудничают с активистами «Зелёной дружины СГК» уже не первый год.

«Проводим субботники, участвуем в акциях по посадке леса. В этот раз собрали несколько сотен килограммов мусора, бытовых отходов, но работы здесь ещё предстоит много», — констатирует Денис Застрелов.

Известно, что помимо энергетиков СГК уборку в сосновом бору Кемерова осуществляли волонтёры «Зелёной дружины СГК» и благотворительного фонда «Город 42», а также сотрудники Кемеровской областной клинической офтальмологической больницы и общественники.

За неравнодушие и вклад в сохранение природы в ходе акции поблагодарили и наградили также победителей и участников акции по сбору макулатуры «Бумажный бум». Призёром стал коллектив Кузнецкой ТЭЦ СГК, собравший более 2 тонн макулатуры. Остальные предприятия были отмечены дипломами участников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего по итогам акции «Бумажный бум» было собрано и передано на переработку 10 тонн макулатуры.