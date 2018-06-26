Кемерово, 26 июня, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила второй этап гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей на территории Кемерова. В настоящее время идёт процесс восстановления горячего водоснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью компании.

Горячая вода

Поясняется при этом, что с 25 июня СГК начала подавать горячую воду V группе потребителей Кировского района, а 26 июня энергетики приступили к возобновлению горячего водоснабжения II группы потребителей Центрального и Ленинского районов кузбасской столицы.

«Восстановление горячего водоснабжения после испытаний трубопроводов происходит в соответствии с графиком. Весь процесс займёт не менее суток», — заверили энергетики.

Технология такова, что вначале ведётся заполнение системы магистральных и внутриквартальных теплотрасс водой, затем температура и давление теплоносителя повышаются до нормативного уровня, и горячая вода поступает потребителям.

Кроме того, специалисты СГК продолжают в плановом режиме устранять повреждения тепловых сетей и дефекты оборудования, которые были выявлены в Кемерове в ходе испытаний теплотрасс.

«Эти работы не оказывают влияния на бесперебойность подачи горячей воды в дома жителей города», — подчеркнули в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, третий этап испытаний тепловых сетей СГК в Кемерове пройдёт в период с 27 июня по 10 июля.