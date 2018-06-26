Канск, Красноярский край, 26 июня, 2018, 06:20 — ИА Регнум. В центре города Канска (Красноярский край) 25 июня произошёл пожар в здании типографии. Возгорание началось в 19:08 по местному времени, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Скриншот со страницы группы «Подслушано в Канске». Vk.com Пожар в старинном здании, Канск

Пожар потушили в 01:05. С огнём боролись 20 сотрудников МЧС с использованием шести единиц техники.

Между тем, по информации местных массмедиа, сгоревшее здание являлось историческим. Там находились редакция местной газеты и два магазина.

Как сообщают «Канские ведомости», в этом году зданию исполняется 110 лет. До революции там располагались купеческие торговые дома и торговые лавки.