В Китае назначен новый замдиректора центрального отделения связи Макао
Макао, Китай, 26 июня, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Госсовет Китайской Народной Республики произвел некоторые перестановки в рядах чиновников, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.
Макао
Чжан Жуншунь был назначен заместителем директора центрального отделения связи в Специальном административном районе Макао. Он сменил на этом посту своего предшественника Чэнь Сыси.
В конце февраля 2018 года Госсовет сменил руководителя Государственного фонда естественных наук, и его вице-председателей, а также директора Комиссии по водным ресурсам Чанцзяна.
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