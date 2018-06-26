Макао, Китай, 26 июня, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Госсовет Китайской Народной Республики произвел некоторые перестановки в рядах чиновников, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Макао

Чжан Жуншунь был назначен заместителем директора центрального отделения связи в Специальном административном районе Макао. Он сменил на этом посту своего предшественника Чэнь Сыси.

В конце февраля 2018 года Госсовет сменил руководителя Государственного фонда естественных наук, и его вице-председателей, а также директора Комиссии по водным ресурсам Чанцзяна.

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