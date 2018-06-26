Магадан, 26 июня, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Избирательную комиссию Магаданской области 25 июня посетили кандидаты в главы региона. С разницей в 20 минут документы, необходимые для участия в выборах, подали врио губернатора Колымы Сергей Носов (баллотируется при поддержке «Единой России») и председатель Магаданского регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Дорошевич (КПРФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома.

Флаг Магаданской области

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Документы принимала рабочая группа избирательной комиссии. Входящая в ей состав контрольно-ревизионная служба теперь займётся проверкой полученных от кандидатов сведений. Следить за ходом изучения документов будут в том числе члены политических партий.

«В какой-то степени это формальная процедура, которую надо пройти, — прокомментировал РИА Колыма-информ подачу документов врио главы Колымы Сергей Носов. — С другой стороны, заявление написано, так что теперь пора начинать избирательный процесс».

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Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов был назначен 28 мая 2018 года. До этого он был мэром города Нижний Тагил (Свердловская область). Там Носов дважды побеждал на выборах — в 2012 и 2017 году — с результатом более 90% голосов избирателей.

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