Гонконг, Китай, 26 июня, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Компания Alibaba анонсировала запуск сервиса денежных переводов с использованием технологии блокчейн, сообщает Bloomberg.

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На данный момент сервис доступен жителям Гонконга и Филиппин, платежи будут проходить через гонконгский банк Standart Chartered. Позднее планируется распространить работу сервиса и на другие регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что первые банковские продукты с использованием блокчейна появятся в России в третьем квартале 2018 года.