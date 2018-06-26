Афины , 26 июня, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило кредитный рейтинг Греции с уровня «B» до «B+», прогноз по рейтингу «позитивный». Об этом говорится в распространённом 25 июня пресс-релизе агентства.

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Повышение рейтинга аналитики S&P объясняют повышение рейтинга улучшившимся балансом рисков кредитоспособности Греции. Отмечается, что агентство может рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении рейтинга в случае роста прямых иностранных инвестиций в страну.

Напомним, 21 июня совета министров стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал предоставление Афинам последнего кредитного транша в размере 15 млрд евро и завершение программы макрофинансовой помощи Греции.

Ожидается, что в августе Греция самостоятельно выйдет на финансовые рынки впервые за последние восемь лет.