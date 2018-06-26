Гватемала, 26 июня, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Мигрантам из Гватемалы, оказавшимся в США, необходима временная защита от депортации из-за опасной ситуации в Гватемале, вызванной извержением вулкана, заявляют представители властей страны. Об этом сообщает Reuters.

Alex Beltyukov Самолёт

Сообщается, что президент Гватемалы Джимми Моралес дал указания главе МИД страны попросить США временно не высылать гватемальских мигрантов.

«Эта просьба вызвана извержением вулкана Фуэго», — цитирует агентство представителя гватемальского МИД Марту Ларра.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня поисково-спасательные работы в районе вулкана Фуэго в Гватемале были прекращены из-за невозможности подобраться к деревням, находящимся близко к вулкану.