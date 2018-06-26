Сеул, 26 июня, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Два пассажирских самолёта столкнулись утром 26 июня в международном аэропорту Кимпхо в Сеуле, передаёт агентство «Рёнхап».

Magicsgram Сеульский международный аэропорт Кимпхо

По информации агентства, инцидент произошёл с участием самолётов авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines. В результате у одного из воздушных судов оказалось повреждено крыло. Пассажиров на самолётах в момент столкновения не было.

Сообщается, что причиной инцидента послужили сильные дожди в Сеуле. В связи с прорисшествием в аэропорту оказался нарушен график вылета рейсов.